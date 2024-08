Sorpreso con oltre 5 chili di droga, arrestato 30enne in Salento

In casa con oltre 5 chili di droga, in particolare cocaina e hascisc. È quanto scoperto dai carabinieri nel corso di una operazione di controllo effettuata a Tircase, nel Leccese, nei confronti di un 30enne salentino. Nel corso dell’operazione è stata sequestrata anche una pistola scacciacani priva del tappo rosso, bilancini di precisione, 835 euro in contanti (probabili incassi della presunta attività di spaccio) e materiale utile per il confezionamento. La droga, una volta immessa sul mercato, avrebbe fruttato circa 400 euro. L’uomo è stato arrestato, mentre tutto il materiale ritrovato è stato sottoposto a sequestro a disposizione dell’Autorità Giudiziaria inquirente.