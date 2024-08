Bambino nasce con un proiettile in corpo, è accaduto in Russia

Un bambino è nato a Mosca in Russia, con un proiettile di fucile ad aria compressa conficcato nello stomaco. I media internazionali ne parlano e fanno riferimento al centro regionale responsabile per la salute materna e infantile. Il proiettile lungo circa un centimetro sarebbe entrato nel corpo del bambino in questo modo: il padre stava giocando con il suo fucile ad aria compressa nel cortile di casa ed è stato sparato un colpo. Il proiettile è rimbalzato su un oggetto nascosto ed è penetrato nello stomaco della madre in fine gravidanza. La coppia si è precipitata in ospedale. Gli esami ecografici e radiologici hanno mostrato che nessun organo vitale del nascituro era danneggiato. E così i medici hanno deciso di aspettare la nascita del bambino prima di operarlo. Il primario del reparto di chirurgia neonatale, Dott. Mikhail Georgievich Rekhviashvili, ha dichiarato: “Non c’era alcuna minaccia per la vita e la salute della madre e del bambino. Dopo la nascita è stato effettuato un intervento chirurgico programmato e il proiettile della pistola ad aria compressa è stato rimosso con successo. ”Poco dopo l’operazione, i genitori hanno potuto abbracciare il bambino, di cui non è stato rivelato il nome. “Dopo che la ferita è guarita, la madre felice e il bambino sono stati dimessi a casa in ottima salute”.

(Foto freepik)