Bari e il degrado senza fine di piazza Europa

Fontane spente da mesi, piene di rifiuti e ricettacolo di insetti. Pavimentazione dissestata e pericolosa. Diverse attività chiuse. Siamo in piazza Europa al San Paolo, quello che doveva essere il centro direzionale e il fiore all’occhiello del rione San Paolo è stato completamente abbandonato a se stesso. Basta passeggiare per rendersi conto della totale assenza di manutenzione e pulizia. Resistono diverse attività commerciali, dal centro analisi al supermercato, ma ci sono anche numerose saracinesche abbassate e negozi diventati ricettacolo di immondizia.

Il centro direzionale di piazza Europa fu inaugurato nel 2009 dall’allora sindaco Michele Emiliano ed aveva donato ai residenti un senso di speranza, quello di un luogo da poter essere vissuto a tutte le ore, soprattutto per le famiglie e, in particolare, per bambini e anziani. Oggi però non è così, per lo meno non a tutte le ore. Se di giorno, infatti, la piazza è ‘vissuta’ soprattutto per i servizi, merito delle attività che ancora sopravvivono, tra cui palestra, la farmacia, centro analisi, poste e supermercato, di sera quel luogo, raccontano alcuni residenti “diventa a tratti da brividi e a tratti spettrale”.

I residenti chiedono più controlli e soprattutto una maggiore manutenzione. “L’amministrazione si è proprio dimenticata di questa zona – tuonano i residenti – come si fa a parlare di restyling e rilancio del San Paolo se mancano le cose basilari come la manutenzione?”.