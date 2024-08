Bari, pietre contro auto e muri imbrattati: vandali al parco Maugeri

Pietre contro auto e muri imbrattati. Incubo vandali al parco Maugeri. La denuncia è del consigliere del primo municipio Giuseppe Corcelli.

“Ultimo gesto vandalico documentabile nella notte tra il giorno 1 e il 2 agosto sul muro confinante il fabbricato denominato “Giardini di via Napoli”con scritte spray – spiega Corcelli – A fine luglio invece sono stati lanciati dall’interno del parco diversi sassi su auto parcheggiate all’interno del condominio denominato “Residenze del Parco”. Sono visibili anche scritte vandaliche fatte con bomboletta nera su muretti all’interno del parco.

Credo che si debba dare un freno a tutto ciò perché il bene pubblico va tutelato e difeso da questi esseri ignobili.

I baresi ma in particolare i residenti della zona che hanno atteso da anni questa area destinata a verde pubblico sono altamente sofferenti a questo contesto e denunciano insieme a me tutto questo.

Chiediamo a gran voce atti concreti all’amministrazione centrale che possa frenare la violenza stupida di questi esseri umani”.