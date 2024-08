Bari, risse e baby gang in giardini e piazze: “Siamo esasperati”

“La storia infinita delle piazze e giardini e parchi creati e senza nessunissimo controllo”. La denuncia è dei residenti in merito alle condizioni in cui versano giardini e piazze del Libertà. In particolare piazza Redentore, parco Maugeri e il giardino Mimmo Bucci. “Ogni notte ci sono risse, inseguimenti, schiamazzi, baby gang che seminano il panico – denunciano – siamo stanchi dei mancati controlli. I parchi e i giardini sono poi perennemente aperti anche dopo mezzanotte, è mai possibile una situazione del genere? Invitiamo il Comune ad effettuare reali interventi e a non fermarsi alle promesse”.