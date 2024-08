Riforma Fondazioni liriche, Leccese: “Inopportuna”

Sì è tenuto ieri 2 agosto l’incontro in sede Anci dei sindaci e presidenti delle Fondazioni lirico sinfoniche nell’ambito della annunciata riforma, in Commissione Cultura della Camera dei Deputati, del sistema di governance delle Fondazioni. Il sindaco di Bari e presidente della Fondazione Teatro Petruzzelli Vito Leccese ha dichiarato: “È inopportuno che per mero esercizio di potere si metta mano alla governance delle Fondazioni liriche, utilizzando vecchi modelli gestionali che pensavamo di aver abbondantemente superato. Non solo non siamo disposti a tornare indietro, ma anche riteniamo che Fondazioni eterodirette e scollegate dal territorio non abbiano ragione di esistere, poiché non servirebbero al territorio e men che meno alla crescita culturale del nostro Paese. La attuale composizione dei Consigli di indirizzo, in cui siedono con competenza i rappresentanti degli enti locali, in sinergia con il Ministero, rappresenta il cuore pulsante dei cittadini e dei territori in cui le Fondazioni operano. Al governo chiediamo fiducia e la giusta autonomia che riteniamo di meritare”.