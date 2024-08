Savelletri, seconda edizione del premio Fajano

Sarà nuovamente Savelletri ad accogliere la seconda edizione del Premio Internazionale città di Fajano, che accenderà i riflettori sulle eccellenze fasanesi e sui fasanesi d’adozione, che si sono particolarmente distinti nel corso dell’ultimo anno. “Confermiamo la vocazione itinerante della manifestazione – dice l’ideatrice Laura De Mola -, ma quest’anno più che mai, la scelta che abbiamo fatto lo scorso anno, puntando su Savelletri, è stata confermata dal gradimento del gotha della politica internazionale. Cambiare non ci è sembrato opportuno”.

Conto alla rovescia al porto dell’incantevole frazione fasanese, che si prepara ad ospitare un parterre di premiati d’eccezione: il cittadino fasanese Ronn Moss (divo hollywoodiano e musicista straordinario stregato dalla Puglia, che ha scelto di vivere qui sei mesi all’anno) la cantante, attrice e atleta paralimpica Annalisa Minetti (che a Fasano ci ha vissuto per anni, insegnando step e spinning nelle palestre locali), l’attore e regista Michele Savoia (che ha conquistato il grande pubblico interpretando Pongo nella pellicola “Me contro te”, unico italiano nel cast internazionale del Film “Ferrari di Michael Mann”), la professoressa Angela Pezzolla (angelo in camice bianco, alla guida del reparto Marinaccio del Policlinico di Bari), il giornalista Rai Daniele Rotondo (da Telenorba al Tg2, ha cominciato raccontando in un fantomatico telegiornale le partite di calcio nella piazzetta di Fasano), Angelo di Carolo (general manager dei cinque volte Campioni d’Italia di pallamano della Junior Fasano), Leonardo “Dodò” Potenza (da luglio a capo dei 40mila Lions d’Italia) e Renato Olive (generoso centrocampista dalla carriera in serie A, ha deciso le sorti di alcune delle partite più iconiche del calcio italiano). A loro in regalo la ramasola in ceramica, realizzata e brevettata da Martino Pinto, cadeau identitario della città. Ciliegina sulla torta l’esibizione di Sandro Giacobbe, il cantante ligure che ha conquistato il pubblico con brani indimenticabili come “Signora mia” e “Gli occhi di tua madre”. Sul palco storie di successo, di coraggio e determinazione, tra gioia e commozione. La Puglia racconta e si racconta, partendo dalla storia secolare di Fasano, fino ad arrivare ai talenti dei giorni nostri.

La manifestazione sarà presenta dalla giornalista di Telenorba Maria Liuzzi.

Appuntamento domenica 04 agosto, ore 21.00, al porto di Savelletri.