Bari, allarme cattivi odori in alcuni quartieri: “Nauseabondi”

Risveglio non privo di nausea per alcuni cittadini baresi che, soprattutto nelle giornate più calde e in cui soffia il vento, sono costretti letteralmente a chiudersi in casa per via dei cattivi odori. A denunciarlo sono proprio alcuni di loro, in particolare da alcune zone di campagna di Palese, ma non mancano segnalazioni anche dal San Paolo e da San Girolamo.

“Alcune mattine è impossibile uscire di casa – spiega una cittadina – servirebbero più controlli, anche di notte. Non sappiamo da dove arrivano, ma ci sono giorni in cui con il vento e il caldo la situazione diventa insopportabile. Qualche mattina fa ero a spasso con il cane, in zona aeroporto, sono dovuta rientrare per non inalare questi odori tossici. La gente non si rende conto che fa male”, ha concluso. Solo qualche giorno fa, in alcuni gruppi social, erano state segnalate problematiche simili anche nella zona del San Paolo. Anche da San Girolamo però non mancano segnalazioni, non strettamente riconducibili alla possibilità che i cattivi odori riguardino roghi di rifiuti.

“Anche stanotte si sentiva una puzza strana – ha scritto sui social Peppino Milella, residente del quartiere e consigliere del Municipio 3 – stamattina era nauseante sentire la puzza anche in casa. Spero che qualcuno si accorga di questo problema verificando da dove proviene questa puzza e soprattutto di cosa si tratta, visto che la situazione sente in piena notte e non di giorno”, ha concluso.

Foto repertorio