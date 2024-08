Bari, preso spacciatore in piazza Moro: aveva 33 dosi

Un arresto ieri pomeriggio nei pressi di piazza Aldo Moro, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Non è sfuggito all’attenzione degli agenti in Servizio nelle aree centrali della città, un veicolo che viaggiava con fare circospetto sulla Piazza Aldo Moro; fermato e sottoposto a controllo lo stesso conducente è risultato in possesso di circa 17 grammi di cocaina suddivisa in 33 confezioni sigillate, opportunamente occultate. L’uomo, un quarantenne residente in un comune dell’area metropolitana, sottoposto a fermo ed identificato, privo di precedenti penali, è stato tratto in arresto e sarà giudicato con rito direttissimo lunedì mattina dal Giudice competente, nel legittimo contraddittorio con la difesa garantita ex lege.

Alta l’attenzione della Polizia Locale in ordine alle attività di antidegrado e rispetto del decoro urbano in tutta la città, e non solo sulle zone rivierasche.