Bari, sterpaglie e rifiuti: ecco strada del Torrente

Strada del Torrente rappresenta un importante collegamento tra il quartiere Fesca e il San Paolo. Utilizzata ogni giorno da centinaia di auto perché permette appunto di connettere i due rioni senza dover utilizzare necessariamente la tangenziale. Viene sfruttata anche dalle forze dell’ordine, dalle ambulanze. Non è solo una strada “di servizio”. Eppure le condizioni in cui versa raccontano una realtà ben diversa: ci sono sterpaglie ovunque, in alcuni tratti sono così alte che impediscono la visuale alle curve. Ci sono segni di incendi, perché basta una sigaretta gettata per fare scoppiare un rogo importante. E poi ci sono rifiuti ovunque. Da tempo i residenti di entrambi i quartieri chiedono una maggiore attenzione da parte dell’amministrazione comunale, dal punto di vista proprio della manutenzione. La stessa rotatoria all’ingresso del San Paolo è un cumulo di rifiuti.