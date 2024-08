Cucina, alleate del cuore: in tavola le olive

Alleate del cuore e ricche di vitamine, oggi in tavola portiamo le olive. Si tratta, in particolare, di uno degli alimenti più antichi e preziosi della dieta mediterranea. Questi “piccoli frutti” dell’olivo, oltre ad essere deliziosi, offrono una vasta gamma di benefici per la salute. Ma andiamo per gradi.

In primis, le olive sono una fonte eccellente di antiossidanti, in particolare polifenoli e vitamina E. Questi composti aiutano a combattere i radicali liberi nel corpo, riducendo il rischio di malattie croniche come il cancro e le malattie cardiache. Inoltre, le olive contengono acidi grassi monoinsaturi, che sono noti per migliorare la salute cardiovascolare. Questi grassi sani possono aiutare a ridurre il colesterolo LDL (il cosiddetto “colesterolo cattivo”) e aumentare il colesterolo HDL (il “colesterolo buono”). Ma non è finita qui.

Gli antiossidanti presenti nelle olive hanno proprietà antinfiammatorie che possono aiutare a ridurre l’infiammazione cronica, una delle cause principali di molte malattie degenerative. Inoltre, grazie al loro contenuto di vitamina E, le olive aiutano a mantenere la pelle sana e giovane. La vitamina E protegge la pelle dai danni dei raggi UV e dai segni dell’invecchiamento. Infine, ma non perché meno importante, le olive contengono fibre. Queste ultime aiutano a mantenere regolare il tratto intestinale e possono prevenire problemi digestivi come la stitichezza. Ecco due ricette semplici e gustose per portarle in tavola.

Tapenade di olive nere

In un mixer, unire le olive, i filetti di acciuga, i capperi e l’aglio. Frullare fino ad ottenere un impasto cremoso. Aggiungere il succo di limone e l’olio extravergine di oliva. Continuare a frullare fino ad ottenere una consistenza cremosa. Aggiustare di pepe a piacere. Servire la tapenade su crostini di pane tostato o come condimento per pasta o insalate.

Pollo alle olive e limone

In una padella ampia, scaldare l’olio extravergine di oliva e rosolare le cosce di pollo fino a doratura. Aggiungere l’aglio tritato finemente e il rosmarino. Cuocere per qualche minuto fino a quando l’aglio diventa fragrante. Aggiungere le olive verdi e la scorza di limone grattugiata. Spremere il succo del limone sopra il pollo e aggiungere sale e pepe a piacere. Coprire e cuocere a fuoco medio-basso per circa 30 minuti, fino a quando il pollo è cotto e tenero. Servire il pollo caldo, guarnito con qualche fettina di limone e accompagnato da un contorno di verdure fresche o patate arrosto.