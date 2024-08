“Telefono-fobia”: ansia nel parlare al telefono

Nell’era della comunicazione istantanea, dove messaggi e email sono a portata di mano, possono davvero i giovani temere di rispondere ad una telefonata?

La risposta è sì. E il disturbo prende il nome di “telefono-fobia”.

La telefono-fobia, come suggerisce il nome, è una forma di ansia sociale che si manifesta con paura e disagio nel dover rispondere o fare telefonate. Il disturbo può variare da un lieve disagio a un’ansia paralizzante, che può influire negativamente sulla vita quotidiana, specialmente in contesti professionali o sociali.

Secondo uno studio condotto dall’agenzia di ricerca giapponese LINE Research nel 2022, circa il 70% dei giovani giapponesi tra i 20 e i 29 anni ha dichiarato di provare ansia o disagio significativo quando si tratta di effettuare o rispondere a una chiamata telefonica. Alla domanda: “Le telefonate ti mettono a disagio?” Il 57,8% ha risposto “molto” o “abbastanza” e in generale il 74,8% dei giovani ventenni ha risposto affermativamente.

Il dato è rilevante e allo stesso tempo preoccupante.

Se alcuni psicologi affermano che la telefono-fobia possa esser scaturita da una mancanza di abitudine all’utilizzo delle telefonate, uno studio, pubblicato nel Journal of Anxiety Disorders, ha evidenziato come possa essere esacerbata dalla mancanza di controllo percepita nelle conversazioni telefoniche. Ovvero, a differenza della comunicazione scritta, le telefonate richiedono una risposta immediata e non lasciano spazio alla pianificazione, elementi che possono innescare un’ansia intensa in alcune persone. E’ proprio per questo che vengono dunque preferiti metodi alternativi di comunicazione, come i messaggi di testo, le email e le applicazioni di messaggistica istantanea.

Tuttavia, lasciarsi influenzare da questo disturbo può compromettere la capacità di instaurare relazioni dirette e di stabilire contatti umani immediati e spontanei.

Fortunatamente però, come molte altre forme di ansia sociale, anche la telefono fobia può essere affrontata con successo. Tecniche di terapia cognitivo-comportamentale sono state dimostrate efficaci nel ridurre l’ansia legata alle chiamate telefoniche, e aiutare le persone a ristrutturare i loro pensieri negativi, sviluppando strategie di coping per gestire l’ansia in modo più efficace.