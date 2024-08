Bambina di 11 anni azzannata dal Bull Terrier di famiglia

Una bambina di 11 anni è stata azzannata nel pomeriggio di ieri, domenica 4 agosto, dal cane di famiglia a Busto Arsizio (in provincia di Varese). Stando a quanto ricostruito finora, a salvare la ragazzina dall’aggressione del Bull Terrier è stato suo padre che ha colpito l’animale ferendolo. L’11enne ora si trova ricoverata in ospedale a Milano e sulle sue condizioni vige il massimo riserbo. Le indagini sull’incidente sono state affidate agli agenti della polizia locale di Busto Arsizio che nella giornata del 4 agosto hanno raggiunto l’abitazione per prestare soccorso alle persone coinvolte. L’11enne è stata poi trasportata con la massima urgenza in elicottero al pronto soccorso dell’ospedale Niguarda di Milano. Anche il cane è stato soccorso e trasportato in una clinica veterinaria.

(foto Lilly wikimedia)