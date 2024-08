Bari, il ‘Gran Cabaret’ arriva al San Paolo e a Madonnella

Doppio appuntamento gratuito a Bari con lo spettacolo musical-teatrale per tutta la famiglia Gran cabaret de Madame Pistache. Gli spazi all’esterno dell’Hub San Paolo (6 agosto ore 18) e della Parrocchia di San Sabino (7 agosto ore 19.30) fanno da palcoscenico all’evento inserito nella programmazione della rassegna ‘Meraviglie d’estate. Teatro musica animazione’, curata da Teresa Ludovico per la Cooperativa Kismet.

Un viaggio musicale, consigliato a un pubblico a partire da 4 anni, condotto, suonato, ballato e interpretato da Marta Pistocchi, virtuosa violinista ad alto tasso comico. Con un violino, delle scarpe da tip tap, una loop station e un microfono, Madame Pistache dà vita, corpo e voce a tutti gli ospiti del suo Cabaret: Django Reinhardt e la sua fenomenale orchestra swing, l’intero corpo di ballo con le sue affascinanti ragazze, e poi le attrazioni internazionali: la giovane ballerina di tip tap, la passionale tanguera di Buenos Aires, l’esotica danzatrice del ventre, Cab Calloway dal Cotton Club di New York, Edith Piaf, il Trio Lescano. Realizzato in collaborazione con la cooperativa sociale Mama Happy. Un gioco surreale, uno spettacolo visionario coinvolgente, esilarante, poetico, diretto da Claudio Cremonesi e prodotto da Teatro Bandito. Evento a ingresso libero fino a esaurimento posti.

La rassegna Meraviglie d’estate rientra nell’ambito dell’Avviso Pubblico ‘Le due Bari 2024’, promosso dal Comune di Bari e finanziato dal POC Metro 2014-2020 e propone oltre un mese di eventi a ingresso libero in teatri, spazi all’aperto e hub per l’infanzia e l’adolescenza, che includono quattro debutti nazionali e due prime regionali. Il progetto è realizzato in collaborazione con Ciheam Bari, ARPA Puglia, Parrocchia di San Sabino, Parrocchia San Pio X, Accademia del Cinema Ragazzi di Enziteto e Associazione Mama Happy Centro servizi famiglie accoglienti.