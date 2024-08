Bari, immondizia e incuria: così lo Skatepark diventa terra di nessuno

Ci sono bottiglie rotte. Ci sono escrementi dei cani. E c’è immondizia sparsa. Questa è la fotografia dello Skate park del quartiere Libertà. Inaugurato nel 2020, dopo una pausa dettata dall’emergenza Covid, lo skatepark è di genere “street” per la pratica amatoriale con rampe in elevazione (bank ramp, bank con sub box, fun box, quarter pipe, microquarter e minirampe) munite di ringhiere, guide di protezione sugli spigoli e rinforzi delle strutture in acciaio zincato, a garanzia di configurazioni il più possibile performanti per quanti amano questa disciplina.

La restante parte del playground ospita due mezzi campi da basket per il “3 contro 3” i cui due canestri, posizionati spalla a spalla, vengono collegati ai piloni del ponte. La campata del ponte consente lo svolgimento delle attività sportive anche in caso di pioggia. Un punto di riferimento per i ragazzi del quartiere e per gli appassionati di skate, ma purtroppo nessuno se ne prende cura. Né i cittadini né tantomeno chi dovrebbe badare alla sua manutenzione. Non solo degrado, infatti, ma anche impianti completamente anneriti dallo sporco che il tempo necessariamente genera.