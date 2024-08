Bari, paura per un furto in casa: proprietaria aggredita

Paura a Torre a Mare per un furto in casa. Un uomo si sarebbe introdotto in un appartamento e sorpreso dalla proprietaria l’avrebbe aggredita. L’uomo è fuggito dopo che si era fatto consegnare del denaro, ma è scattata subito la denuncia e l’indagine della polizia che ha preso il presunto ladro, come conferma la stessa Polizia. Nel corso della perquisizione sarebbero stati trovati un passamontagna, dei guanti e i contanti presi alla vittima. In corso di accertamento le circostanze dell’aggressione: pare che ci sia stato un tentativo di strangolamento, ma sono in corso delle indagini della polizia.