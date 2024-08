Bari, superata quota 4200 abbonamenti con una squadra da completare

Con la vittoria per 3-1 ottenuta contro il Giugliano , club che parteciperà al prossimo torneo di C, il Bari ha concluso il proprio ciclo di amichevoli estive. Per quanto le partite di calcio della bella stagione lascino il tempo che trovano, le indicazioni giunte da questi match sono state senza dubbio positive, a prescindere dai risultati, con la compagine biancorossa che ha ottenuto cinque vittorie ed un pareggio. Sicuramente, rispetto allo scorso anno, le partite si sono giocate e il tecnico Longo ha potuto trarre sul campo le indicazione che desiderava, fermo restando come la squadra sia ancora incompleta.

Tra le note positive di questo calcio d’agosto c’è sicuramente Kevin Lasagna: l’ex attaccante azzurro (domani parlerà in conferenza stampa alle ore 16.15) è apparso in uno stato di forma ottimale ma, soprattutto, ha mostrato una buona vena realizzativa. Se Lasagna dovesse tornare l’attaccante rapido e letale ammirato ai tempi dell’Udinese, in serie B farebbe la differenza. Ma, come spesso accade quando parliamo di calciatori da rilanciare, il rischio di fare un buco nell’acqua è reale. Tuttavia le premesse vanno in una direzione diametralmente opposta.

Con i primi impegni ufficiali ormai alle porte, il Ds Magalini è al lavoro per completare le rosa a disposizione di mister Moreno Longo: difesa e centrocampo sono i reparti che necessitano di maggiori rinforzi, con un occhio particolare per i trequartisti che dovranno innescare gli attaccanti. Gli ultimi rumors di mercato parlano di un interesse dei galletti per il difensore dell’Ascoli Valerio Mantovani, ma anche per l’attaccante della Juventus Next Generation, Marco Olivieri. Sempre secondo ‘radio mercato’, sul taccuino di Magalini ci sarebbero anche Giorgio Altare del Venezia, Federico Barba del Como e Davide Biraschi, difensore svincolato dopo l’esperienza in Turchia con il Fatih Karagümrük.

Intanto è partita ufficialmente la campagna abbonamenti della Ssc Bari. Sino a domani 6 agosto sarà possibile esercitare il diritto di prelazione e conservare il proprio posto al ‘San Nicola’. Nell’ultimo aggiornamento di ieri era stata superata quota 4200 abbonamenti: un numero considerevole anche superiore a quello dello scorso anno, soprattutto visti i proclami di tanti tifosi delusi per gli accadimenti e le dichiarazioni di Aurelio De Laurentiis dello scorso campionato. Ma c’è anche da dire che il dato reale lo si potrà riscontrare al termine del periodo di prelazione, senza dimenticare come il tifoso storico, il famoso “zoccolo duro” del tifo si abbona sempre e comunque.

Tutto tace sul fronte “sceicco” e la sensazione del solito ‘déjà vu’ è molto concreta, ma non si possono escludere colpi di scena. Intanto, sabato 10 agosto con fischio d’inizio alle ore 18, il Bari scenderà in campo per il primo impegno ufficiale della stagione: allo stadio ‘Giovanni Zini’ andrà in scena Cremonese Bari di Coppa Italia. Partita sulla carta proibitiva contro una delle squadre candidate alla promozione in A. Ma il calcio d’agosto è imprevedibile e tutto può succedere.

Foto Ssc Bari