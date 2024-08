Bari, taxi abusivi all’aeroporto: scatta il sequestro

Proseguono i controlli in merito agli abusivi del trasporto pubblico locale (NCC e taxi senza autorizzazione oppure che non rispettano le norme di settore). Nella giornata di oggi, presso l’Aeroporto di Bari, è stato individuato un NCC Abusivo, con una autovettura Opel Insignia. Contestata la violazione dell’art. 85 c. 4 cds. (Con fermo amministrativo del veicolo e sospensione della carta di circolazione da uno a tre mesi), era in corso un transfer di 4 persone da Rodi Garganico con destinazione Aeroporto di Bari, dietro corrispettivo, e senza autorizzazione.

Sabato scorso invece sono state due le contestazioni accertate. Sempre presso l’Aeroporto di Bari, un altro NCC Abusivo con autovettura BMW, contestato sempre l’art. 85 c. 4 cds. (con fermo amministrativo del veicolo); si trattava di un Transfer di 2 persone da Monopoli con destinazione Aeroporto di Bari, dietro corrispettivo, senza autorizzazione. Mentre la stessa giornata di sabato scorso individuato in Aeroporto un altro NCC Abusivo con autovettura Mercedes Vito Tourer sorpreso ad operare un Transfer di 4 persone da Martina Franca con destinazione Aeroporto di Bari, sempre dietro corrispettivo, e senza autorizzazione.