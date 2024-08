Bari, tornano i mercati serali: “Non si ripetano multe”

Così come dal Documento strategico del commercio, con la prima settimana di agosto, tornano a Bari i mercati serali. Le bancarelle saranno aperte in particolare dalle 16 alle 21. Nella giornata di oggi, lunedì 5 agosto, è prevista la prima che riguarda il mercato di via Portoghese.

Domani, 6 agosto, sarà la volta dei mercati di via Vaccarella a Carbonara e via Del Turco a Palese, il 7 agosto apriranno invece i mercati nella nuova area Santo Spirito / via caduti Partigiani Japigia / Torre a Mare. L’8 agosto toccherà invece al mercato di piazzale Lorusso, nel quartiere San Pasquale e infine, il 9 agosto si chiuderà con il mercato di via De Ribera, al quartiere San Paolo.

Nel mese di luglio, periodo in cui si sono tenute le altre aperture straordinarie non erano mancate le polemiche in particolare da parte dei commercianti che avevano ricevuto multe in quanto sorpresi a smontare le bancarelle oltre l’orario di chiusura. Per questa ragione Savino Montaruli, presidente Casambulanti, ha scritto, tra gli altri, al sindaco al fine di prevedere un nuovo orario di chiusura.

“In riferimento ai mercati serali in programma per questa settimana – scrive Montaruli in una nota – non essendo ancora stati convocati come da nostra richiesta, siamo a chiedere che non si ripeta quanto accaduto nelle edizioni di luglio 2024, allorquando sono stati elevati verbali di ispezione in relazione all’orario di chiusura delle postazioni di vendita.Si chiede, altresì, la necessaria previsione che le operazioni di vendita possano terminare alle ore 22,00, in deroga al vigente Piano, e che slitti di un’ora anche l’orario di chiusura delle postazioni di vendita quindi alle ore 23,00”, conclude.

Foto repertorio