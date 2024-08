Bari, un murale per Santa Rita nel quartiere San Paolo

Fortemente voluto dall’omonimo comitato, sarà inaugurato oggi alle 17 e 30 il murale di Santa Rita realizzato nei pressi del giardino dove viene venerata la Santa. Attesi il sindaco Vito Leccese e l’ex sindaco Antonio Decaro. Si tratta di una lunga battaglia portata avanti dai devoti di Santa Rita al San Paolo. Intanto polemiche in corso per uno dei murales allestiti dal Comune, quello illuminato. In molti segnalano che risulta spento da giorni e chiedono quindi l’intervento dell’amministrazione.