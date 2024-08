Danni dopo nubifragio nel Tarantino, Galante: “E’ emergenza”

“Il violento nubifragio che ieri ha colpito Ginosa Marina ha causato gravi danni a case, strade, attività commerciali e all’agricoltura locale, già duramente provata dalla siccità. Si tratta di una situazione di emergenza che non può essere gestita solo dall’amministrazione comunale, ma richiede un intervento congiunto delle istituzioni a tutti i livelli”. A sottolinearlo è Marco Galante, capogruppo del M5S nel Consiglio regionale pugliese.

“Il sindaco di Ginosa, Vito Parisi – ha dichiarato – si è già attivato per una prima stima dei danni, così da trasmettere la documentazione necessaria agli organi competenti per richiedere il riconoscimento dello stato di emergenza e di calamità naturale. È fondamentale garantire agli agricoltori il giusto sostegno economico dopo i sacrifici affrontati in questi mesi,” aggiunge Galante riferendo inoltre di essersi confrontato con il consigliere Maurizio Bruno, responsabile del dipartimento della Protezione Civile regionale, il quale ha assicurato che sono in corso i lavori per riconoscere lo stato di emergenza e avviare le procedure per i ristori alle attività del territorio, che oggi contano i danni e rischiano di vedere compromessa l’intera stagione estiva. “Dobbiamo pensare anche a coloro che hanno perso la propria abitazione, distrutta dagli alberi caduti sui tetti. L’impegno di tutti deve essere di agire nel più breve tempo possibile e dare risposte immediate”, ha concluso.

Foto social Laterza