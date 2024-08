Investe e uccide 25enne nel Brindisino e poi scappa, arrestato

Omicidio stradale aggravato dalla guida sotto effetto di droghe e omissione di soccorso. Per questa ragione, un uomo di 26 anni, è stato arrestato. Il giovane, secondo quanto emerso, avrebbe travolto con l’auto, uccidendolo, il 25enne Andrea Catamerò la scorsa notte all’esterno di un lido di Ostuni, nel Brindisino. Secondo quanto ricostruito il 26enne non si è fermato a prestare soccorso. Ad individuarlo gli agenti del commissariato di Ostuni che a poche ore da quanto accaduto lo hanno condotto in commissariato dove è stato ascoltato. In seguito agli accertamenti clinici è emerso che il 26enne guidava dopo aver assunto cocaina e cannabinoidi. Attualmente il 26enne si trova nel carcere di Brindisi.

Foto repertorio