Investito da pirata della strada, morto 25enne nel Brindisino

Un ragazzo di 25 anni è stato investito e ucciso da un’auto pirata la notte scorsa all’esterno di un lido nel nord Brindisino. Il giovane è stato travolto in un tratto della complanare tra i territori di Ostuni e Fasano. Vano ogni tentativo dei soccorritori di rianimarlo. L’automobilista ha proseguito la sua corsa senza prestare soccorso. Le indagini sono condotte dalla polizia.

AGGIORNAMENTO: Un 26enne si trova in questi minuti negli uffici del commissariato di Ostuni, in provincia di Brindisi, ed è ascoltato dai poliziotti in quanto sospettato di essere il conducente dell’auto che la notte scorsa ha investito e ucciso un ragazzo di 25 anni, Andrea Catamerò, senza prestare soccorso e fuggendo via. Il malcapitato è stato travolto all’esterno di un lido lungo la complanare in località Pilone, sulla costa di Ostuni.

Subito sono scattate le ricerche da parte dei poliziotti, coordinati dal vicequestore Michele Marinelli, che anche grazie ad alcuni testimonianze acquisite sul posto sono riusciti a risalire all’auto. Sul mezzo sono presenti alcuni segni, ritenuti compatibili, con l’investimento. I poliziotti stanno acquisendo la versione del sospettato e non si esclude che a breve possa scattare un provvedimento nei confronti del 26enne.