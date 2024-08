L’attrice Ornella Muti si racconta a Vico del Gargano

Bellissima, bravissima, amatissima: in due parole, Ornella Muti. Dal 1969, l’anno in cui debuttò quattordicenne sul grande schermo del cinema nel film “La moglie più bella”, Francesca Romana Rivelli, questo il suo nome di battesimo prima di identificarsi pienamente nel suo nome d’arte, è stata ed è ancora un’icona di fascino e bellezza, ma non solo. Ornella Muti è soprattutto un’attrice straordinaria, premiata con numerosi riconoscimenti di prestigio per le sue eccezionali doti di interprete che le hanno permesso di ‘indossare’ tutti i suoi ruoli. Ornella Muti sarà in Piazza San Domenico, a Vico del Gargano, martedì 6 agosto, alle ore 21.30. L’attrice romana sarà sul palco di “Agorà”, la rassegna d’incontri curata dall’assessore alla Cultura Rita Selvaggio, per raccontare e raccontarsi tra presente, vita vissuta e progetti per il futuro. Lo farà dialogando con Luigi Mossuto e ripercorrendo i suoi “Racconti di Cinema” che l’hanno resa una delle donne più ammirate del grande e del piccolo schermo in Italia e nel mondo, lavorando al fianco delle registe e dei registi più importanti d’Italia e del globo.

“Agorà”, con una formula innovativa, per il secondo anno dà continuità a quanto sperimentato per quattro anni e fino al 2022 con “Un libro per amico”. Piazze e strade di Vico del Gargano diventano un moderno salotto culturale, aperto e inclusivo, con una serie di appuntamenti ai quali si può partecipare gratuitamente. Uno spazio d’incontro tra la città e le personalità che hanno qualcosa da raccontare di sé stesse, del loro percorso, di storie che hanno a che fare con il loro vissuto intrecciando le vicende del nostro Paese.

Il 14 agosto, l’ultimo appuntamento di Agorà vedrà protagonista un altro volto noto del mondo dello spettacolo italiano: Patrizia Pellegrino ci racconterà “Ho scelto di sorridere” dialogando con Luigi Mossuto, in Piazza San Domenico alle ore 21.30.