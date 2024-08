Alberobello Pasqualino Gourmet, appuntamento dal 7 agosto

Tutto pronto per “Pasqualino Gourmet”, che torna dal 7 al 14 agosto 2024 dalle ore 17 in via Barsento ad Alberobello (Ba) per la sesta edizione. Otto giorni di proposte gastronomiche per la grande festa interamente dedicata al tradizionale panino della capitale dei trulli, nel corso della quale sarà assegnato il “Premio Evento Gastronomico Pasqualino Gourmet” alle migliori specialità ispirate al panino Pasqualino, ma anche di tanta musica e divertimento, con gli appuntamenti live, dalla musica popolare a quella pop, dal rock ai grandi successi internazionali, e con i dj set.

L’inaugurazione ufficiale sarà alle ore 20 di mercoledì 7 agosto. Il programma e le novità della manifestazione sono stati presentati in conferenza stampa, domenica 4 agosto sul belvedere di Alberobello, alla presenza di Valeria Sabatelli e Vito Viviano Giuliani, assessori del Comune di Alberobello, Luigi e Fabio Giliberti, rispettivamente presidente e vice presidente dell’Associazione Gourmet Eventi di Alberobello, Giuseppe Mancini e Isabella Natale, componenti della giuria del “Premio Evento Gastronomico Pasqualino Gourmet”, e Mario D’Oria, in rappresentanza degli standisti che saranno presenti negli otto giorni di evento.

Al centro della manifestazione ci sarà la gastronomia, ma è ricco anche il programma musicale della sesta edizione di Pasqualino Gourmet. Nell’ultima serata del festival, con I Komandanti (Vasco Rossi Cover Band) ospite speciale sarà Cucchia, storico sassofonista di Vasco. Mentre nelle altre serate, come annunciato, sul palco di Pasqualino Gourmet si alterneranno, ogni sera alle 21, Rocco Sugar (Zucchero Cover Band), Loveplay (Coldplay tribute band), Alla Bua (musica popolare salentina), Libera Nos A Malo (Ligabue Cover Band), Arakne Mediterranea (musica popolare salentina), Game Boy (grandi successi dance anni 80-90-2000), The Commercialisti (Summer Hits 2023/24). Tutte le sere, dalle ore 20 alle 21 e poi dalle 23 a chiusura, Viviano Bagnardi DJ set, ad eccezione di giovedì 8 agosto, quando il pre-show sarà affidato al Mimmo De Carlo Trio (musica anni 70-80 in chiave rock).

“Sento di poter affermare senza alcun dubbio, che questa sarà un’edizione top di Pasqualino Gourmet e per questo devo ringraziare tutti coloro che collaborano all’organizzazione, ma in particolare voglio ringraziare per la fiducia chi parteciperà con gli stand alle otto serate, tutti esercenti di Alberobello. La nostra associazione è sempre pronta a collaborare con tutti e siamo orgogliosi che tutte le attività che saranno presenti abbiano risposto con entusiasmo con l’obiettivo di valorizzare il nostro panino Pasqualino. – commenta Luigi Giliberti, presidente di Gourmet Eventi – Saranno otto serate di grande festa, all’insegna della buona musica, specialità per tutti i gusti e tanto divertimento”.

Anche nell’edizione 2024 del food festival, protagonista indiscusso sarà ancora il Pasqualino, panino tipico di Alberobello: semplice e gustoso, con tonno, capperi, salame e formaggio dolce a pasta filata, negli anni 50 diventò uno spuntino imperdibile per gli studenti che frequentavano la cittadina in provincia di Bari. Come in ogni edizione sarà possibile assaggiare rivisitazioni gourmet di questo panino, fra primi, specialità di carne, di pesce e tanto altro, grazie agli stand gastronomici a cura degli artigiani e dei commercianti di Alberobello, che si riuniranno con l’obiettivo di valorizzare questo panino tipico, che è ormai parte della tradizione del comune nel cuore della Valle d’Itria. Ma Alberobello si prepara anche a rivivere il “Premio Evento Gastronomico Pasqualino Gourmet”, concorso che decreta la migliore proposta fra le varie ispirate al panino Pasqualino a cura delle attività gastronomiche partecipanti alla manifestazione. Le attività artigianali e commerciali di Alberobello saranno quindi presenti all’evento per proporre le proprie specialità ai visitatori, ma si metteranno anche il gioco per il contest. Protagonisti saranno i piatti ispirati al panino, che saranno giudicati da una giuria di esperti, domenica 11 agosto a partire dalle ore 18:30, in base a gusto, qualità delle materie prime utilizzate, aspetto estetico e innovatività.

“C’è un folklore legato alla gastronomia che rappresenta un viaggio nella storia del cibo di un luogo. È il caso del panino Pasqualino, una tradizione portata avanti nei decenni grazie all’idea vincente del fondatore e alla sua tenacia, e successivamente all’impegno di chi ha poi raccolto il testimone trasformandolo in chiave moderna in Pasqualino Gourmet, una proposta da street food nella migliore delle sue accezioni. – fa sapere il sindaco del Comune di Alberobello Francesco De Carlo – Gli eventi collegati al cibo sono attrattori che si nutrono di cultura e turismo, generano economia, stimolano la socialità, lo ‘stare insieme all’altro’, e appagano le esigenze delle persone alla ricerca di offerte gastronomiche che parlino di territorio, di tradizione, di folklore, attraverso i quali scoprire e conoscere i luoghi visitati. Anche in questa edizione, riscontro la partecipazione del mondo della ristorazione alberobellese pronta a cimentarsi, come sempre, nella rivisitazione del panino Pasqualino che non deve – è la regola – discostarsi dall’originale, ma aprirsi a interpretazioni creative di ciascuno”.

“L’importanza di promuovere la gastronomia locale ed i sapori tipici della nostra tradizione fa parte di quell’esperienza immersiva che solo il nostro territorio è in grado di regalare. – aggiunge l’assessora comunale con delega a manifestazioni e spettacoli Valeria Sabatelli – Pasqualino Gourmet, ormai alla sua sesta edizione, è una manifestazione che mira proprio a promuovere le nostre eccellenze locali attraverso il coinvolgimento degli operatori del settore ed alla loro capacità di rielaborare in chiave creativa piatti al gusto di Pasqualino, storico panino di Alberobello, che sa reinventarsi piatto gourmet o riscoprirsi nella sua genuina unicità. Una manifestazione che è in grado di aggregare e stimolare la convivialità, sviluppando momenti di condivisione, inclusività e socialità non solo per i cittadini ma anche per coloro che vengono a trovarci. Un’esperienza di gusto e divertimento che mira a far conoscere e assaporare l’essenza e l’autenticità delle nostre tradizioni”.

Pasqualino Gourmet è un evento organizzato dall’Associazione Gourmet Eventi di Alberobello, con il patrocinio del Comune di Alberobello, della Regione Puglia e dell’Associazione italiana ristoratori di strada. Per la sesta edizione saranno tutte di Alberobello le attività che prenderanno parte alla manifestazione con i loro stand: Profumi dal Ponte, La bombetta di Alberobello, Cibum, Pescheria da Carlo, Macelleria Pugliese, Ristorante Puglianova, Macelleria Arrosto Misto, L’incontro lounge bar, Birroteca Pugliese, Fruit Box e Crispus.

L’ingresso alla manifestazione è libero e tutte le informazioni sull’evento e sul programma sono disponibili sulle pagine social ufficiali Pasqualino Gourmet.

PROGRAMMA MUSICALE (Inizio live ore 21:00)

Mercoledì 7 agosto: Rocco Sugar (Zucchero Cover Band)

Giovedì 8 agosto: Loveplay (Coldplay tribute band)

Venerdì 9 agosto: Alla Bua (musica popolare salentina)

Sabato 10 agosto: Libera Nos A Malo (Ligabue Cover Band)

Domenica 11 agosto: Arakne Mediterranea (musica popolare salentina)

Lunedì 12 agosto: Game Boy (grandi successi dance anni 80-90-2000)

Martedì 13 agosto: The Commercialisti (Summer Hits 2023/24)

Mercoledì 14 agosto: I Komandanti & Cucchia (Vasco Cover Band, ospite speciale il sassofonista di Vasco)

Tutte le sere Viviano Bagnardi DJ set dalle ore 20:00 alle 21:00 e dalle ore 23:00 a chiusura (giovedì 8 agosto ore 20:30 Mimmo De Carlo Trio – musica anni 70-80 in chiave rock)

LA STORIA DI PASQUALINO

Intorno alla fine degli anni ‘50 del secolo scorso, grazie all’intuizione di Pasquale Dell’Erba, dinamico ed eclettico salumiere, nasce il Pasqualino, panino tipico di Alberobello. Semplice e gustoso, innovativo nella sua composizione, si affermò in particolare tra i giovani studenti dell’epoca, tanto da diventare un’eccellenza di Alberobello, tramandata da generazioni di salumieri. La ricerca, condotta attraverso testimonianze documentate, ha portato a definire la ricetta originale del Panino Pasqualino: panino rosetta/tartaruga, tonno, capperi, salame e formaggio dolce a pasta filata. L’Associazione Pasqualino Gourmet, nel pieno rispetto della tradizione, si pone l’obiettivo di continuare a valorizzare il Pasqualino e rielaborarlo in chiave gourmet.