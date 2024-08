Bari, Amiu potenzia l’organico per l’estate: 19 nuovi assunti

Amiu Puglia rende noto che sono 19 i nuovi assunti stagionali a integrazione dell’organico attualmente in servizio, tutti attinti dalla graduatoria in essere.

Nel dettaglio si tratta di 16 operatori manovali assunti a tempo determinato per 30 ore settimanali, operativi 6 giorni su sette, e 3 autisti a tempo pieno. Dei manovali, 6 sono stati assegnati alla raccolta e riordino delle postazioni in fascia diurna, 4 alla raccolta e riordino delle postazioni in fascia notturna, 2 a supporto dello spazzamento meccanizzato notturno, 2 a supporto dello spazzamento meccanizzato diurno e 2, infine, a supporto delle attività di pulizia dei mercati cittadini.

“Prosegue l’azione di Amiu Puglia volta a integrare i servizi, in accordo con la richiesta dell’amministrazione comunale – dichiara la presidente di Amiu Puglia Antonella Lomoro -. L’obiettivo è quello di incrementare il personale nel periodo estivo, sopperire al periodo di ferie obbligatorio dei dipendenti in organico e garantire maggiore efficienza nel servizio di raccolta e spazzamento in un città frequentata da molti turisti e sempre più affollata anche nel periodo estivo”.

L’obiettivo dell’azienda di igiene urbana prevede l’assunzione di 20 operatori manovali e 5 autisti; a valle delle operazioni preliminari (chiamata attingendo da graduatoria, visite mediche, formazione e sicurezza), a breve il personale sarà integrato sino a coprire questa nuova programmazione.