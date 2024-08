Bari, cresce l’emergenza abitativa: “Non si trova nulla”

Cresce l’emergenza abitativa nella città di Bari, sono sempre di più i cittadini, tra loro anche studenti fuori sede, in grande difficoltà per via dell’impossibilità di trovare casa nel capoluogo pugliese. Una problematica già denunciata negli scorsi anni secondo alcuni attribuita al turismo e alla decisione dei proprietari di convertire le case ad uso abitativo a B&b. La situazione è simile in tutti i quartieri: aumentano, infatti, le soluzioni dedicate ai turisti.

“A noi – ha spiegato Marco, lavoratore che dovrà trasferirsi a Bari per i prossimi mesi – lasciano soltanto le case messe male e magari con prezzi altissimi. Non si trova nulla, senza contare che i proprietari ormai non hanno nessun rispetto. Nonostante le garanzie sono capaci di lasciarti senza tetto da un giorno all’altro. La situazione sta diventando insostenibile. Ho trovato casa, ma non a Bari città e non per il mese di agosto, in cui, nella speranza di trovare posto, dovrò pernottare in hotel spendendo più soldi del necessario. Anche se è tutto occupato, non si trova nulla”, ha concluso.

Ma le denunce corrono anche sui social, sempre di più i post in cui i cittadini si lamentano per l’assenza di soluzioni abitative in città. “Ma è possibile che non si riesce a trovare un appartamento in affitto per famiglie? – racconta un cittadino – dove dovremo andare a vivere? Sotto un ponte: che schifo”. “I miei sono pensionati e non riescono a trovare un appartamento”, racconta un’altra cittadina. C’è anche chi sta cercando da un anno. “Ci sono tanti appartamenti vuoti, ma nessuno vuole affittare – evidenzia – purtroppo sono solo affitti brevi”. “Sto cercando casa con il mio compagno da diverso tempo – ha raccontato infine Loredana – abbiamo cercato ovunque, dovendo guardare anche in zone in cui non avremmo mai pensato di andare a vivere: non c’è nulla. Le uniche soluzioni hanno prezzi troppo alti per situazioni veramente vergognose. Poi si chiedono perché i giovani non mettono su famiglia”, ha concluso.