Bari, in piazza con un coltello: denunciato minore

Sequestrato un grosso coltello da cucina in possesso di un minore infraquattordicenne.

È accaduto ieri sera, allorquando una pattuglia in Servizio sul Lungomare, nei pressi di piazza Eroi del Mare, veniva allertata da alcuni passanti.

Pronto l’intervento e l’identificazione di due minori, avvenuta alla presenza dei genitori informati ed invitati per l’affidamento dei minori. L’arma è stata sequestrata, un coltello tipo “da cucina” con una lama di 20,5 cm e con lunghezza complessiva di 33 cm. Il minore non ha saputo giustificare il porto dell’arma impropria, ed è stato segnalato all’autorità giudiziaria presso il Tribunale per i Minorenni per il reato previsto e punito dall’art 4 della Legge 110/75, con le garanzie previste dalla legge per la tutela legale e l’eventuale procedibilità sottoposta al vaglio del magistrato competente.