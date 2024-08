Bari, piazza Umberto presa di mira: “Qualcuno la sta distruggendo”

Oltre all’insicurezza ormai nota, lo spaccio e il bivacco quotidiano, la situazione in piazza Umberto si è aggravata. Ed è presto spiegato. Lo scrive in un post il Comitato della piazza a ridosso della stazione. Un piazza minata da una escalation di eventi di cronaca, di inciviltà e di incuria che negli anni si sono moltiplicati. “Un personaggio presente da mesi nei giardini – scrive sui social – sta distruggendo la Piazza. Non sappiamo se volutamente o per instabilità mentale, sappiamo che ha martellato panchine distruggendole poi, con la vernice, ha sporcato alberi e viali, ogni giorno trasporta rifiuti dai bidoni della spazzatura e li raggruppa sotto gli alberi delle aiuole oppure sui viali dandogli anche fuoco. Tutto questo ha complicato il lavoro degli operatori Amiu . Questa mattina un negoziante di piazza Umberto ha denunciato la distruzione delle sue piante che ornavano l’esterno del proprio locale e dalle foto pubblicate sembra essere lo stesso personaggio che sta operando per distruggere la nostra Piazza. Tutte queste azioni sono state denunciate e spero che al più presto vengano presi provvedimenti da parte delle autorità. È ormai una situazione impossibile da sopportare”.