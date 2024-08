Ingressi per disabili allo stadio di Bari, domande entro il 23 agosto

È in pubblicazione sul portale istituzionale del Comune di Bari, a questo link , l’avviso per 110 accrediti per l’ingresso gratuito allo stadio San Nicola delle persone con disabilità in occasione delle partite della Società Sportiva Calcio Bari nell’ambito della stagione calcistica 2024/25.

Possono fare domanda coloro cui è stata certificata un’invalidità civile al 100%, con cecità assoluta, sordità assoluta, i grandi invalidi sul lavoro che abbiano un punteggio del 100% sul modello 69 e invalidi per servizio 1° categoria – Tab. A.

Per avere titolo all’ingresso gratuito è, inoltre, necessario essere residenti nel Comune di Bari e avere un reddito ISEE non superiore a 15.000,00 euro.

Agli interessati in possesso dei suddetti requisiti, a fronte di formale richiesta, verrà rilasciato l’accredito gratuito fino a esaurimento dei posti disponibili. Tale accredito consentirà l’ingresso allo stadio in occasione delle gare di campionato della SSC Bari. Per i minori, la domanda dovrà essere presentata e sottoscritta da chi esercita la potestà genitoriale.

Le persone con necessità certificata di accompagnamento potranno richiedere un accredito aggiuntivo, da intestare al proprio accompagnatore. Gli accrediti rilasciati sono strettamente personali e pertanto non potranno essere effettuati cambi di titolarità per il richiedente, mentre è possibile modificare il nominativo dell’accompagnatore una sola volta nel corso del campionato.

La graduatoria sarà formulata in funzione del reddito, utilizzando l’ordine di arrivo solo a parità di reddito.

entro le ore 12:00 del prossimo 23 agosto presso la sede dell’assessorato allo Sport, in via Venezia 41 o trasmesse all’indirizzo di posta elettronica Le richieste dovranno essere consegnatepresso la sede dell’assessorato allo Sport, in via Venezia 41 o trasmesse all’indirizzo di posta elettronica c.palagiano@comune.bari.it

L’avviso e i relativi allegati sono disponibili anche presso l’assessorato allo Sport, in via Venezia 41, e l’URP in via Roberto da Bari 1.