La magia delle favole di Italo Calvino a Bari

Il 9 agosto la magia teatrale inonderà il Chiostro di Santa Chiara, nel cuore di Bari Vecchia. Preparatevi a sognare con le Favole di Calvino, il nuovo appuntamento di BARIONDA – Emozioni d’Estate, il festival della Compagnia Tiberio Fiorilli che si inserisce nel cartellone di eventi Le Due Bari promosso dal Comune di Bari. Questo spettacolo è particolarmente legato ad un pubblico di tutte le età, specialmente per i più giovani. Amori fatati, misteriose magie, trasformazioni mostruose, percorsi irti di ostacoli, felicità prigioniere d’un assedio di draghi, abissi colmi di serpenti. Un’autentica scatola magica! Con la regia di Alfredo Vasco, nel cast Antonella Radicci, Marco Pezzella, Domenico Piscopo, Francesca Giacchetti, Francesca Attolini, Michele Santomassimo, Ab Cisse e lo stesso Alfredo Vasco.

Come tutti gli appuntamenti di BariOnda, anche le Favole di Italo Calvino saranno precedute da un momento di scambio e approfondimento con il pubblico. L’8 agosto , alle ore 20.00, l’associazione Culturale Sitara Teatro porta il pubblico nella sua sede in Strada del Carmine 18, a Bari Vecchia, per il laboratorio “Aspettando le Favole di Calvino”, un momento di scoperta dei testi di uno dei più grandi autori italiani del XX secolo. “BARIONDA – Emozioni d’Estate”, in programma fino al 15 agosto, mira a unire le persone attraverso l’arte, celebrando la diversità e creando un legame duraturo tra gli artisti e gli abitanti della città. Al centro del progetto ci sono sette spettacoli che esplorano temi come l’identità, la memoria collettiva, la bellezza della diversità, i giovani d’oggi, e sei laboratori che hanno l’obiettivo di coinvolgere attivamente i cittadini, svelando i trucchi del mondo teatrale e approfondendo con loro i testi messi in scena.

La Compagnia teatrale Tiberio Fiorilli è riconosciuta dal MiC – Ministero della Cultura comesoggetto FNSV e dalla Regione Puglia (Assessorato Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio) fra le poche imprese ai sensi dell’Avviso Pubblico per Iniziative Progettuali riguardanti lo Spettacolo dal Vivo e dal Comune di Bari Assessorato alle Politiche Culturali. Il numero degli artisti e tecnici partecipanti al progetto è di ben 29 unità di cui 12 under 35, che lavoreranno per più giornate fra prove e spettacoli.