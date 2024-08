Premio “La maschera Banfi” alla danzatrice Di Laura

Un nuovo prestigioso riconoscimento alla danzatrice professionista pugliese Roberta Di Laura alla quale, a Canosa di Puglia, è stato conferito il premio ” La Maschera Banfi” Dea Ebe 2024 organizzato dal Comitato Dea Ebe presieduto da Saverio Luisi.

La giovane, già Premio Dea Ebe 2023, è stata la prima artista a ricevere il premio ” La Maschera Banfi”, giunto alla decima edizione, proprio in presenza di Lino Banfi a cui il premio è dedicato, arrivato a Canosa, in occasione dei festeggiamenti per il suo ottantottesimo compleanno. La giovane, premiata per i prestigiosi traguardi a livello internazionale raggiunti nella danza, nel corso della serata ricca di ospiti ed emozioni, è stata protagonista di diverse esibizioni di danza culminate con un commovente omaggio floreale al mitico attore pugliese in onore della sua amata Lucia scomparsa da poco.

Roberta, ballerina professionista, insegnante e coreografa con l’amore per la danza fin da piccola. Dopo il diploma da ballerina professionista, a soli 20 anni, nel 2013, entra a far parte del Consiglio Internazionale della Danza di Parigi partner UNESCO, l’organizzazione internazionale per tutte le forme di danza. Un percorso in punta di piedi ricco di successi e soddisfazioni che l’hanno portata nel 2020 sulla rivista internazionale “STARS” Illustrated Magazine New York ad essere indicata tra le personalità a livello mondiale più influenti dell’anno.

Vincitrice di diverse competizioni internazionali di danza, di grande spessore è la sua carriera artistica che l’ha vista calcare prestigiosi palcoscenici in diversi paesi del mondo tra cui Germania, Marocco, Emirati Arabi, Inghilterra, Taiwan, Tunisia, Romania, Grecia e Spagna. Numerosissime le collaborazioni per eventi svoltisi in Italia dove è stata protagonista di numerosi eventi tra cui: Titanic Live Concert – Taranto (musicato da Robin Gibb e Robin J. Gibb – Bee Gess, di cui è stata interprete principale e prima ballerina). In Italia si è anche esibita in diversi teatri tra cui “Teatro Manzoni di Monza” e presso il Teatro Olimpico di Roma interpretando diversi ruoli tratti dal Repertorio del balletto classico.

Un’artista poliedrica, cittadina del mondo ma legata profondamente alla sua terra. Tantissimi i premi ed i riconoscimenti ricevuti proprio in Puglia ma anche a livello nazionale ed internazionale tra cui: Premio Internazionale Città di Crisalide Città di Valentino”, “Premio Nilde Iotti ”, “Premio Città di Monopoli – Giovani Eccellenti”, “Premio Fiducia Adoc Taranto”, “Premio Internazionale di Cultura Re Manfredi”, “Premio Internazionale Universum Donna”, “Premio Donne di Puglia”, “Lifetime Achievements Award, “Premio Salento Donna”, “Premio Corriere di Taranto – Donne di Taranto”, “Premio Dies Virtutis”, “Ispiring Women´s Aichyci Award“, Premio alla Carriera “Una Vita per la Danza“, “Premio Vigna D’Argento, ’Targa Talento Jonico“, “Premio Dea Ebe”, “

Attualmente risiede a Stoccarda(Germania) dove è una delle insegnanti di danza più richieste ed apprezzate. Nel 2024 si è esibita su Rai 2 nella trasmissione “E Viva il Videobox“, spin-off della trasmissione “Viva Rai2” di Fiorello.