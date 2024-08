Trattore perde la ruota e finisce sul guard rail, incidente nel Barese

Intorno alle 10 di questa mattina i vigili del fuoco sono intervenuti per un incidente stradale sulla SS172 tra Putignano e Alberobello. Trattasi di trattore agricolo, nuovo, pochi anni di vita, al quale inspiegabilmente si è spessato un asse delle ruote. Oltre che perdere l’enorme ruota posteriore il grosso mezzo agricolo si è trascinato prima sulla sede stradale e poi ingovernabile è finito rovinosamente contro le barriere di protezione che fortunatamente hanno tenuto l’enorme peso ed hanno evitato che il mezzo finisse giù nella scarpata. I Vigili del Fuoco intervenuti di supporto alle autorità hanno liberato la sede stradale e hanno messo in sicurezza il prima possibile la via notoriamente molto trafficata soprattutto nel periodo estivo. L’autista del trattore, putignanese ne è uscito illeso, fortunatamente nessun altro veicolo coinvolto.