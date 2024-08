Travolge e uccide anziano a Bisceglie, indagato autista

È indagato per omicidio stradale l’uomo di 62 anni di Bisceglie che questa mattina era alla guida del mezzo della nettezza urbana che ha travolto e ucciso Sergio Ferrucci di 77 anni mentre si trovava nella villa comunale della città. Sul corpo dell’anziano, la Procura di Trani ha disposto l’autopsia che sarà eseguita nei prossimi giorni dal professor Francesco Vinci dell’istituto di Medicina legale del Policlinico di Bari.

Il mezzo per la raccolta dei rifiuti è stato sequestrato e saranno compiuti accertamenti e una perizia tecnica per verificare che fosse a norma e che per esempio, fossero attivi gli avvisi sonori. Secondo quanto ricostruito finora dagli agenti della polizia locale che stanno conducendo le indagini, il 77enne era seduto su una sedia in plastica in un punto all’ombra generata da un muro del bagno della villa comunale in piazza Vittorio Emanuele, quando il camioncino, procedendo in retromarcia, lo avrebbe travolto senza dargli scampo. Le ferite riportate, secondo quanto si apprende, sono state profonde. Per lui, infatti, si sono rivelati inutili i soccorsi prestati dal personale del 118. Gli agenti della polizia locale hanno raccolto le testimonianze di chi era sul posto che portranno contribuire a ricostruire l’accaduto. Ne dà notizia l’Ansa.