Truffa sul gasolio, sequestrata barca da noleggio nel Leccese

I Finanzieri della Sezione Operativa Navale di Gallipoli nelle scorse settimane hanno intensificato i controlli in mare anche nei confronti delle unità adibite a noleggio per fini turistici che beneficiano di un prezzo di acquisto del gasolio notevolmente inferiore a quello di mercato, in virtù del regime di tassazione agevolata riservato allo specifico settore. In tale contesto, nei giorni scorsi, durante un controllo in mare, una vedetta del predetto Reparto navale del Corpo ha individuato, presso il molo turistico di Gallipoli, un’imbarcazione adibita a noleggio che utilizzava gasolio agevolato di provenienza illecita in quanto priva

della necessaria documentazione richiesta per poter fruire di tale vantaggio economico.

Le Fiamme Gialle hanno, pertanto, segnalato all’Autorità Giudiziaria il titolare della ditta esercente l’attività di noleggio nonché sottoposto a sequestro l’imbarcazione, unitamente a 160 litri di gasolio rinvenuti a bordo ed illecitamente utilizzati. Sulla base del principio di presunzione di innocenza, l’eventuale colpevolezza della persona coinvolta sarà definitivamente accertata solo ove interverrà la sentenza irrevocabile di condanna. La componente aeronavale del Corpo costituisce un fondamentale presidio delle acque territoriali e contigue a tutela dell’economia legale e per contrastare le attività illecite, attraverso il mantenimento dell’operatività tutti i giorni dell’anno, 24 ore su 24.