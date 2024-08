Volo da Boston a Roma Fiumicino, fulmine colpisce aereo

Un fulmine il 4 agosto 2024, ha colpito un Airbus A330-300 della Delta Airlines, targato N831NW, che stava per effettuare il volo DL-112 da Boston, MA (USA) a Roma Fiumicino (Italia), in fase di decollo, quando l’equipaggio ha negato una virata a sinistra, segnalando che c’era una cella in quella direzione, successivamente ha interrotto la salita a 16.000 piedi segnalando di essere stato colpito da un fulmine. L’aereo è tornato a Boston per un atterraggio sicuro circa un’ora dopo la partenza. La FAA ha riferito che: “Il volo 112 della Delta Air Lines è tornato ed è atterrato in sicurezza all’aeroporto internazionale di Boston Logan intorno alle 19:20 ora locale dopo che l’equipaggio ha segnalato un fulmine dopo la partenza. L’Airbus A330 era diretto a Roma, Italia. La FAA effettuerà delle indagini. Le normative della FAA richiedono che gli aerei commerciali siano progettati per resistere ai fulmini”. L’aereo è ancora a terra a Boston circa 14 ore dopo l’atterraggio e attualmente non si stima che tornerà in servizio prima del 6 agosto 2024.

(Foto archivio)