Bari, ecco il degrado della pineta del San Paolo

Un cittadino ha denunciato sui social le condizioni di degrado in cui versa la pineta del San Paolo dove sono anche in corso degli interventi. Ma pare che il cantiere sia fermo e qualcuno ha pensato bene di gettare i mattoncini della pavimentazione ovunque. Senza tralasciare il problema dei rifiuti, sempre lasciati a terra. “Sindaco, faccia qualcosa, anche una telecamera per fermare queste persone, qui siamo abbandonati”, si sfoga il cittadino.

La zona è pericolosa per la presenza di tutti questi mattoncini divelti a terra: “Si può inciampare e ci si può fare davvero male, soprattutto anziani e bambini”.