Bari, il campione di rugby Jake William Dall’Occo diventa italiano

Il campione di rugby Jake Dall’Occo diventa italiano. Dall’Occo, di origini britanniche, ha infatti firmato in mattinata la cittadinanza presso il Comune di Bari con il dirigente Nello Castiello. La forte terza linea inglese ha ottenuto il riconoscimento grazie alle origini italiane del nonno, nativo di Milano.

Si tratta di un passo importante anche per la squadra di rugby barese. L’italianizzazione del giocatore infatti è importante per la società in quanto libererà uno slot per lo schieramento di un solo giocatore straniero previsto in foglio gara. L’italianizzazione era slittata nel mese di aprile scorso, quando, per un mero cavillo burocratico, non è stato possibile schierare Dall’Occo nella vittoriosa finalissima per la serie B contro il Palermo. Dall’Occo, classe 1996, mt 1,80 per 90 kg, è nato a Bristol e ha mosso i suoi primi passi rugbistici quando aveva 11 anni a Cranbrook RFC nel sudest, poi ha militato nella University of West of England. Nel 2018 arriva a Bari e tutt’ora lavora come docente presso una prestigiosa scuola di lingua inglese a Bari ( speak Up).

“Per me è un sogno ha detto Dall’Occo – non appena sono arrivato a Bari ho sentito mia questa città, alla quale mi sono legato molto. Ho trovato una famiglia nel club, nei giocatori i miei fratelli, sono grato alla società per l’ aiuto che mi ha dato. Ormai sono Barese dentro, e non vedo l’ora di scendere in campo come Italiano”, ha concluso.