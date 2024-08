Bari, il Comune invia lettere ai commercianti, ma i cartoni restano lì

Il Comune sta inviando in questi giorni lettere ai commercianti per avvertirli delle giuste regole da seguire per differenziare i rifiuti di cartone. Una lettera dettagliata su come riporli all’esterno delle varie attività commerciali, il giorno prima del ritiro, tra le 20 e le 21 dal lunedì alla domenica. “Il problema – ci raccontano da via Putignani, all’altezza di via Sparano – è che i cartoni sono rimasti per tutta la mattina lì sui marciapiedi e nessuno è passato a ritirarli”. Insomma i negozianti richiedono il rispetto delle regole anche da parte dell’amministrazione comunale.