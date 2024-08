Bari, nuova Giunta: “Si lavora a coalizione larga”

Proseguono gli incontri del neo sindaco, Vito Leccese, con le forze politiche in vista della definizione della nuova giunta. Secondo quanto dichiarato nelle scorse settimane si tratterà di una giunta politica che dovrà tener conto nell’individuazione dei componenti, dei criteri di competenza e di esperienza. Questa mattina il sindaco ha incontrato Michele Laforgia e il Partito democratico ai quali ha manifestato l’esigenza di addivenire alla composizione di una compagine di Governo in cui tutti possano riconoscersi.

“L’obiettivo comune – spiegano dall’amministrazione – deve essere quello di lavorare per una coalizione di centro sinistra larga che tenga dentro tutte le esperienza di sensibilità ambientalista e pacifista. Questa premessa richiama inevitabilmente al senso di responsabilità di tutti i soggetti, che devono mettere davanti alle singole richieste, seppur in alcuni casi legittime, l’importanza della coalizione che dovrà guidare la città nei prossimi anni. In queste ore il sindaco incontrerà e discuterà anche con le altre forze politiche che sono state parte di questo progetto e della vittoria del centro sinistra”, concludono.