Minaccia compagna con forchettone, un arresto nel Tarantino

Avrebbe minacciato di morte la sua compagna con una grande forchetta durante una cena al ristorante. Per questa ragione, un uomo di 46 anni, è stato arrestato dagli agenti del Commissariato di Grottaglie, nel Tarantino, con l’accusa di stalking. Secondo quanto emerso non si sarebbe trattato di un caso isolato. L’episodio sarebbe infatti l’ultimo di una lunga serie di comportamenti persecutori nei confronti della donna che dopo essere stata minacciata è riuscita a fuggire raggiungendo con la sua auto il bar del fratello, dove si è rifugiata fino all’arrivo della polizia. In forte stato di agitazione, la donna è stata assistita da alcuni passanti che hanno cercato di calmarla. Successivamente, accompagnata in Questura, ha denunciato ai poliziotti di essere vittima da tempo degli atti persecutori del compagno geloso.

Foto repertorio