Serbatoio perde Gpl nel Leccese, intervengono i vigili del fuoco

Nel tardo pomeriggio di ieri è giunta una chiamata alla sala operativa del Comando Vigili del Fuoco di Lecce. A seguito di rifornimento di GPL ,un serbatoio fuori terra in una proprietà privata nel comune di Racale di circa 1000 litri ha iniziato a perdere prodotto dalla base, dovuto alla vetustà dello stesso. Il Comando di Lecce tramite la Direzione Regionale VVF Puglia ha chiesto l’ausilio del nucleo NBCR esperti in travasi di GPL del comando di Bari. L’intervento concluso stamattina è terminato con la messa in sicurezza del serbatoio tramite svuotamento del prodotto e l’immissione di acqua. Lo stesso nucleo tre giorni fa era intervenuto per una emergenza simile nel comune di Trani.