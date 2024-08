Ucciso da mezzo rifiuti a Bisceglie, la società: “Collaboriamo”

Ha assicurato la “massima collaborazione” nei confronti della magistratura la società benefit GreenLink Srl, che si occupa di igiene urbana con l’obiettivo di fare chiarezza sull’incidente avvenuto nella giornata di ieri in piazza Vittorio Emanuele a Bisceglie in cui un uomo di 77 anni, Sergio Ferrucci, ha perso la vita dopo essere stato travolto da uno dei mezzi dell’azienda.

“La GreenLink Srl – si legge in una nota – manifesta la propria vicinanza ed esprime le più sincere condoglianze alla famiglia del signor Ferrucci. Sono in corso gli accertamenti interni volti a ricostruire sia l’accaduto sia il coinvolgimento del mezzo e dei dipendenti della società. Qualora occorra, la società conferma la propria massima collaborazione agli organi inquirenti per le indagini del caso”, si legge infine. Secondo quanto emerso dalle ricostruzioni effettuate sino ad ora, l’uomo era seduto su una sedia in plastica all’ombra di un muro quando un camioncino della nettezza urbana, che procedeva in retromarcia, l’avrebbe travolto. Alla guida un 62enne di Bisceglie indagato per omicidio stradale nell’a’ambito dell’inchiesta aperta dalla Procura di Trani. Sulla vittima è stata disposta l’autopsia, mentre il camioncino è stato sottoposto a sequestro e si dovrà attendere i prossimi giorni per la perizia tecnica.

Foto pixabay