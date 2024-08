Bari, FdI su ordinanza Leccese: “Certifica fallimento di Decaro”

“L’ordinanza del sindaco Leccese da un lato appare come l’ennesimo spot estivo nell’affannosa ricerca di un titolo sui media, dall’altro rappresenta l’evidente certificazione del fallimento delle politiche sulla sicurezza urbana del predecessore-sponsor dell’attuale primo cittadino”, così in una nota il coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia, Antonella Lella.

“Fino a qualche mese fa, Decaro (con Leccese) alle nostre ripetute denunce-appelli replicava con uno scaricabarile sul Governo, con la conseguenza che tale immobilismo del Comune ha trasformato alcune aree della città, tra cui piazza Umberto e la stazione, in vere e proprie zone franche – continua la nota – Prendiamo atto che Leccese abbia cambiato idea, tuttavia deve ancora fare qualche sforzo per convincere noi e i cittadini che non si tratti dell’ennesimo flop chiarendo come intende far rispettare tali disposizioni vista l’assenza, negli annunci ufficiali, di riferimenti specifici sul ruolo della Polizia locale. Per questo vigileremo se nelle piazze cambierà qualcosa”-