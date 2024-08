Bari, giostrina rotta: bimbo si frattura braccio

“Ancora una volta denunciamo una grave conseguenza dello stato di cattiva manutenzione in cui versano i giardini cittadini che confermano l’indifferenza di una amministrazione di centrosinistra abituata solo ad annunci, passerelle e videoselfie. L’ennesimo episodio è avvenuto martedì pomeriggio, al parco don Tonino Bello, a Poggiofranco, dove un bimbo di appena 5 anni si è fratturato un braccio dopo essere caduto dalla giostrina sulla quale stava giocando, a causa di un bastone di sostegno che non era fissato bene”. La denuncia arriva dal neo consigliere di Fratelli d’Italia del Municipio 2, Onofrio De Giglio contattato dai genitori del piccolo che hanno informato la Polizia locale intervenuta per un sopralluogo e la delimitazione del maniglione pericolante.

“Poiché il primo atto dell’insediamento del neo sindaco Leccese è stata l’inaugurazione di un piccolo parco a Carbonara – precisa De Giglio – ci chiediamo se oltre a posare davanti alle telecamere intenda dedicarsi alla manutenzione dei pochi spazi verdi presenti in città sui quali si contano ore e ore di inutili video promozionali del suo predecessore (accanto al quale è stato seduto negli ultimi 10 anni) e di qualche assessore, senza però occuparsi di alcun tipo di manutenzione di aiuole, pavimentazioni, giostrine, panchine. Se qualcuno era stato incaricato di occuparsi della manutenzione, perché non lo ha fatto? Domanda che ci poniamo insieme ad altre da anni con le nostre denunce, puntualmente ignorate augurando che stavolta sia fatta luce su eventuali responsabilità”.

“Possibile che una amministrazione interessata ad aumentare lo stipendio del nuovo direttore a 168mila euro non si preoccupi di trovare un operaio che avviti il manubrio di una giostrina? – si chiede Antonella Lella, coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia – Purtroppo la situazione di degrado in cui versano tutti i giardini della città è sotto gli occhi tutti ed è testimoniato dai nostri reportage evidentemente poco graditi a chi non vuol vedere. Per questo possiamo assicurare al nuovo sindaco che un tema a lui molto caro, il verde, sarà uno dei nostri cavalli di battaglia della consigliatura che sta per iniziare. Ma se le priorità di questa amministrazione, naturale continuità di quella precedente – aggiunge Lella – sono i litigi per la spartizione delle poltrone e ordinanze spot sulla sicurezza urbana, ci preoccuperemo di ricordare a Leccese i veri problemi della città, evitando che si verifichino ulteriori spiacevoli incidenti come quello accaduto al parco don Tonino Bello”.