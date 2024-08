Bari, procedono i lavori per il nuovo terminal crociere

“Non ci ferma nessuno, nemmeno il caldo di agosto e presto, il nuovo terminal crociere nel porto sarà realtà”. Lo comunica l’Autorità portuale pubblicando le foto dei lavori in corso per la realizzazione del nuovo terminal crociere che sarà pronto nel 2025. “Sarà una struttura modernissima e polifunzionale , al servizio del traffico portuale e anche della città”, spiegano.

L’opera, per la quale è prevista una spesa di 8 milioni di euro, si svilupperà su una superficie di circa 3.000 metri quadro. La caratteristica principale della struttura è la sua polifunzionalità, atteso che oltre ad essere utilizzata meramente per funzioni di accoglienza passeggeri, potrà ospitare altre funzioni sociali. Ad esempio eventi, conferenze e incontri, in quanto l’area di attesa interna al terminal può essere trasformata, all’occorrenza, in una sala polivalente.

Al piano terra sarà localizzata la hall di ingresso, all’interno della quale saranno sistemati 10 desk per l’accoglienza e alla registrazione dei passeggeri e una sala d’attesa. Nell’area di imbarco, i controlli di sicurezza saranno effettuati da apparecchiature di ultima generazione: apparati radiogeni (scanner e rx) e portali magnetici per la rilevazione di metalli. Il progetto prevede, inoltre, la realizzazione di un’area per il drop-off (ricezione dei bagagli); una sala deposito bagagli (circa 600 metri quadri), accessibile ai passeggeri direttamente dalla banchina; aree servizi destinate alle forze dell’ordine; servizi igienici e diversi uffici. Al primo piano ampia sala d’attesa con bar e tavolini e all’esterno una vera e propria piazza sul mare.