Concorso nel Foggiano, un premio a Michele Placido

Ai nastri di partenza la 21esima edizione del concorso cinematografico OffCinema, in scena a Rocchetta Sant’Antonio, nel Foggiano, l’11 agosto prossimo, che quest’anno ricorderà i 40 anni dalla messa in onda de La piovra, alla presenza di Michele Placido che interpretava il commissario Cattani. Era 11 marzo 1984 – si evidenzia in una nota – quando nelle case degli italiani entrò una miniserie che ha raccontato uno spaccato dell’Italia, tracciando un profilo della mafia che ha scosso le coscienze dei cittadini tanto da contribuire alla lotta alle organizzazioni mafiose. Il riconoscimento a Michele Placido sarà conferito – dicono gli organizzatori – non solo per il suo impegno da attore ma per tutta la passione messa in campo nella lotta alla mafia attraverso il mondo del cinema. Tra le musiche che hanno accompagnato la piovra anche alcuni brani celebri composti di Morricone e proprio a un suo ‘allievo morale’ OffiCinema consegnerà un altro riconoscimento: quest’anno il premio speciale alla carriera andrà al giovane compositore Carmine Padula, ideatore di molteplici colonne sonore delle recenti fiction Rai e Mediaset oltre che per il cinema italiano.