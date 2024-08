Controlli su piazza Umberto e Moro, Leccese: “A Bari allarme crack”

“Questa è una ordinanza che serve a garantire più sicurezza nelle due piazze (piazza Moro e piazza Umberto, ndr)che sono diventate piazze di spaccio di droga e dove soprattutto si riuniscono i consumatori della droga più pericolosa al mondo: il crack. Questo lo facciamo per tutelare i consumatori e per garantire sicurezza ai cittadini”. Risponde così il neo sindaco Vito Leccese alla polemica accesa da Michele Laforgia (La Giusta Causa) in seguito alla firma dell’ordinanza che vieta il consumo di alcol e gli accampamenti in piazza Umberto. “Cacciare i clochard dalle piazze non rientra nella mia storia politica e umana – ha aggiunto Leccese.

“Apprendiamo con molto stupore, ed anche una certa dose di preoccupazione, dell’Ordinanza adottata per la “Tutela della sicurezza urbana di Piazza Aldo Moro e delle Zone Limitrofe – aveva scritto in una nota il penalista – Trincerandosi dietro le richieste di Prefetto e Questore di Bari, la la Ripartizione Polizia Municipale scrive una ordinanza che il Sindaco Leccese firma. Una ordinanza davvero preoccupante per l’approccio che denuncia da parte degli uffici comunali, capaci non solo di mettere insieme il disordine pubblico e la microcriminalità presenti nelle aree in questione con la presenza di clochard e senza fissa dimora, ma anche di porre sullo stesso piano il divieto di alcolici e della vendita di bevande in bottiglie di vetro nella fascia serale e notturna con l’accatastamento di cartoni, indumenti ed altri effetti personali su panchine e in angoli diversi delle due Piazze in questione”.