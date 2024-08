In una cassetta porta utensili droga e munizioni, sequestro a Corato

Nei giorni scorsi, nell’ambito di un mirato servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione ed alla repressione dell’attività di spaccio di sostanze stupefacenti, i poliziotti del Commissariato di P.S. di Corato hanno controllato con particolare attenzione la zona popolare denominata “Aurelia”.

A seguito di un’accurata e minuziosa perlustrazione presso il giardino comunale, celata tra i rovi di una grossa pianta, è stata rinvenuta una cassetta porta utensili in plastica, di colore nero, contenente un ingente quantitativo di marijuana e hashish, già suddivisa in 60 dosi pronte per la vendita, per un peso lordo complessivo di 433 grammi. All’interno, inoltre, erano presenti 37 munizioni calibro 320.

Tutto il materiale è stato sequestrato a carico di ignoti e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.