Incidente sulla tangenziale di Lecce, morto 23enne

Un ragazzo di 23 anni è morto in un incidente stradale avvenuto nella notte sulla tangenziale ovest di Lecce. Emanuele Montanaro, originario di Novoli, era in sella alla sua moto quando per cause in corso di accertamento è rimasto coinvolto in uno scontro insieme ad altri due mezzi, un’auto e un furgone. Il giovane stava rientrando a casa dopo una cena con amici. Sull’accaduto indagano i carabinieri.

“Ancora sangue sulle strade del Salento – scrive il Comune di Novoli – Stamane il cielo di Novoli è stato “squarciato” dalla ferale notizia della morte di Emanuele Montanaro, un nostro giovane venuto tragicamente a mancare. La sua perdita, come qualsiasi morte, soprattutto quando è prematura, ferisce profondamente e lascia interdetti. Non ci saranno mai parole adatte per colmare un vuoto perché le persone che amiamo non dovrebbero mai lasciarci. E quando questo accade, occorre lasciare spazio al silenzio e meditare su quanto accaduto. Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale sono vicini ai genitori e a quanti piangono la morte di Emanuele e, uniti nel cordoglio, invitano tutta la cittadinanza ad un momento corale di riflessione. Riposa in pace Emanuele”.